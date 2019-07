Oskar ist der einfache ETF-Sparplan für Dich und Deine Familie: kostengünstig, transparent, professionell und schon ab 25€ Sparrate im Monat. Kontoeröffnung in nur 15 Minuten. Mit Oskar kannst Du ganz einfach sparen. Zum Beispiel größere Beträge für Dich und kleinere Beträge als Sparplan für Deine Kinder oder Enkel. Das alles übersichtlich und transparent in einer App. Das Geld wird professionell verwaltet und intelligent in ETFs (Exchange Traded Funds) mit weltweiter Abdeckung investiert – mit dem für Dich, Dein Kind oder Deine Enkel passenden Risiko. Wenn Du es brauchst, kommst Du jederzeit an Dein Geld. Oskar beginnt bei einer Sparrate von 25€ im Monat und kostet maximal 1% p.a.



Rendite und Risiko

Oskar ist für Sparer mit einem langfristigen Anlagehorizont gedacht. Die Oskar Strategien partizipieren an den Renditemöglichkeiten der Kapitalmärkte, sind aber auch deren Schwankungen ausgesetzt.



Anlageuniversum

Mit ETFs investierst Du in Aktien, Anleihen und Rohstoffe und hast dabei weltweite Abdeckung.



Keine Mindestlaufzeit

Du musst schnell an Dein Erspartes? Kein Problem: anders als bei vielen Produkten wie z.B. Versicherungen gibt es bei Oskar keine Kündigungsfrist.



Kosten

Es gibt keinen Ausgabeaufschlag, keine Performancegebühren und keine versteckten Kosten. Du zahlst lediglich eine Gebühr von 0,8% bis 1% p.a. Die ETFs kosten ca. 0,14% p.a.



So sicher ist Dein Geld

Im Falle der Insolvenz der Depotbank ist Dein Verrechnungskonto durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt und es besteht ein Herausgabeanspruch für die Wertpapiere in Deinem Portfolio.



Das bietet Dir Oskar

Professionelle Vermögensverwaltung

Immer die günstigsten ETFs

Weltweite Abdeckung

Schutz vor Inflation

und vieles mehr



Oskar.de GmbH

Gartenstr. 67

76135 Karlsruhe



Handelsregister: HRB Mannheim 730224

UStID: DE317659755

Geschäftsführung und V.i.S.D.P.:

Jens Ohr, Peter Schille, Dominik Nienhaus (verantwortlich für den Inhalt i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)



Web: www.oskar.de



Erläuterungen zum Datenschutz der Oskar.de GmbH



Wir haben folgenden Datenschutzbeauftragten bestellt:



xDSB Datenschutz EDV-Sachverständigenbüro

Michael Bätzler

Greschbachstraße 6a

76229 Karlsruhe

E-Mail: datenschutzanfragen@xdsb.de



Außergerichtliche Streitbeilegung

Die EU-Kommission hat gemäß EU-Verordnung Nr. 524/2013 eine interaktive Website (OS-Plattform) bereitgestellt, die der Beilegung außergerichtlicher Streitigkeiten aus Online-Rechtsgeschäften dient. Die OS-Plattform der EU-Kommission finden Sie unter diesem Link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.



Stand: 23.10.2018