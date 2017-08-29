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Beschreibung

Sadece Gerçekler parolasıyla 10 yılı aşkın süredir en doğru, en hızlı ve en güncel haberleri bir tık kadar yakınınıza getiren Samanyoluhaber.com, yenilenen yüzüyle AppStore'da.
Günün önemli gelişmeleri, son dakika haberleri, analizler ve yorumlar…
Türkiye ve Dünya gündeminin nabzı, artık mobil cihazınızla size çok yakın atacak. Uygulamayla ayrıca Samanyolu Haber TV canlı yayınına da erişebilirsiniz.

Neuheiten

Version 5.0.0

Uygulama tasarımı ve sistemi tamamen yenilendi.
MC TV canlı yayını eklendi.

Bewertungen und Rezensionen

3.0 von 5
8 Bewertungen

8 Bewertungen

Hückelhoven und NRW t ,

Abd nin ajanligini yapan pesgeh ceken bir Kanal

Hala utanmadan sikilmadan icguzarlik pesindesiniz. Sizi bu halk bu millet unutmiyacak
Pennsylvania kopeginin öldugu gun ne bok yiyecek abd ve Almanya merak ediyorum
Ataturk olsaydi yuzunuze tukururdu

Muration ,

Sadece gercekler

Dogru ve cok hizli haber agi

Abdulmuttalip ,

Muhtesem

Fevkalade olmus, gercekten citayi yukselttiniz

Informationen

Anbieter
Itep Pictures GmbH
Größe
60 MB
Kategorie
Nachrichten
Kompatibilität

Erfordert iOS 8.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.

Sprachen

Englisch

Alter
4+
Copyright
© Samanyolu Yayın Grubu
Preis
Gratis

Support

  • Familienfreigabe

    Wenn die Familienfreigabe aktiviert ist, können bis zu sechs Familienmitglieder diese App verwenden.

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