Samanyoluhaber 4+
Itep Pictures GmbH
-
- Nr. 134 in Nachrichten
-
- Gratis
Screenshots
Beschreibung
Sadece Gerçekler parolasıyla 10 yılı aşkın süredir en doğru, en hızlı ve en güncel haberleri bir tık kadar yakınınıza getiren Samanyoluhaber.com, yenilenen yüzüyle AppStore'da.
Günün önemli gelişmeleri, son dakika haberleri, analizler ve yorumlar…
Türkiye ve Dünya gündeminin nabzı, artık mobil cihazınızla size çok yakın atacak. Uygulamayla ayrıca Samanyolu Haber TV canlı yayınına da erişebilirsiniz.
Neuheiten
Version 5.0.0
Uygulama tasarımı ve sistemi tamamen yenilendi.
MC TV canlı yayını eklendi.
Bewertungen und RezensionenAlle anzeigen
Abd nin ajanligini yapan pesgeh ceken bir Kanal
Hala utanmadan sikilmadan icguzarlik pesindesiniz. Sizi bu halk bu millet unutmiyacak
Pennsylvania kopeginin öldugu gun ne bok yiyecek abd ve Almanya merak ediyorum
Ataturk olsaydi yuzunuze tukururdu
Sadece gercekler
Dogru ve cok hizli haber agi
Muhtesem
Fevkalade olmus, gercekten citayi yukselttiniz
Informationen
- Anbieter
- Itep Pictures GmbH
- Größe
- 60 MB
- Kategorie
- Nachrichten
- Kompatibilität
-
Erfordert iOS 8.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.
- Sprachen
-
Englisch
- Alter
- 4+
- Copyright
- © Samanyolu Yayın Grubu
- Preis
- Gratis
Support
-
Familienfreigabe
Wenn die Familienfreigabe aktiviert ist, können bis zu sechs Familienmitglieder diese App verwenden.