Uplens - мобильный фоторедактор нового поколения на базе нейронных сетей. Создавайте идеальные селфи при помощи пары кликов. Используйте «Авто Коррекцию», чтобы приложение сделало все за вас. Так же вас ждет полный комплект потрясающих инструментов для профессиональной обработки фото без потери качества. Естественная текстура кожи Ровная кожа без «мыльного» эффекта, четкие и правильные черты лица. Натуральная ретушь Подчеркните свою естественную красоту, устраните дефекты фото. Размытие фона Создайте эффект размытия, как на профессиональных камерах. Уникальные пресеты Приведите к единому стилю вашу ленту в Instagram. Измените настроение фотографии в один клик. Профессиональные инструменты Используйте инструменты, такие как «Контраст» и «Насыщенность», чтобы сделать фото ярче, или «Зернистость», чтобы добавить фактуры и имитировать эффект пленки. Условия подписки: Подписка на приложение будет автоматически продлена, если она не отключена в настройках учетной записи iTunes как минимум за 24 часа до окончания текущего периода. Управлять подпиской можно в настройках учетной записи iTunes, там же можно отключить автоматическое обновление. С вашего счета будет взиматься плата за продление подписки в течение 24 часов до окончания текущего периода. С вашего аккаунта iTunes спишут сумму, когда покупка будет подтверждена. Условия использования: https://uplens.app/terms Политика конфиденциальности: https://uplens.app/privacy

Привет! В этом обновлении наша команда внесла небольшие исправления и улучшила производительность. P.S. Если вам нравится Uplens, мы будем рады вашей оценке!

Добрый день! Спасибо за отзыв :)

Можно отредактировать фото в пару кликов! Бесплатно можно редактировать 1 фото в день, спасибо разработчикам! Но я конечно не удержалась и купила )

Спасибо за ваш отзыв! Мы очень рады, что вам нравится Uplens :)

Самый лучший фоторедактор, очень удобный и простой в использовании.

Спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вам нравится Uplens 🤩

Отличное приложение в котором есть всё, что надо! Крутые фильтры!

Конфиденциальность приложения

Разработчик MPGames указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.

Данные, используе­мые для отслежи­вания информации Следующие данные могут использоваться для отслеживания информации о пользователе в приложениях и на сайтах, принадлежащих другим компаниям: Покупки

Идентифика­торы Не связанные с пользова­телем данные Может вестись сбор следующих данных, которые не связаны с личностью пользователя: Покупки

Идентифика­торы

Данные об использова­нии

Диагностика

Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее