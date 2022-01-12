Uplens: Фоторедактор, ретушь 4+
Фильтры, редактор фото, лица
MPGames
-
- Бесплатно
- Включает встроенные покупки
Снимки экрана (iPhone)
Описание
Uplens - мобильный фоторедактор нового поколения на базе нейронных сетей.
Создавайте идеальные селфи при помощи пары кликов. Используйте «Авто Коррекцию», чтобы приложение сделало все за вас.
Так же вас ждет полный комплект потрясающих инструментов для профессиональной обработки фото без потери качества.
Естественная текстура кожи
Ровная кожа без «мыльного» эффекта, четкие и правильные черты лица.
Натуральная ретушь
Подчеркните свою естественную красоту, устраните дефекты фото.
Размытие фона
Создайте эффект размытия, как на профессиональных камерах.
Уникальные пресеты
Приведите к единому стилю вашу ленту в Instagram. Измените настроение фотографии в один клик.
Профессиональные инструменты
Используйте инструменты, такие как «Контраст» и «Насыщенность», чтобы сделать фото ярче, или «Зернистость», чтобы добавить фактуры и имитировать эффект пленки.
Условия подписки:
Подписка на приложение будет автоматически продлена, если она не отключена в настройках учетной записи iTunes как минимум за 24 часа до окончания текущего периода. Управлять подпиской можно в настройках учетной записи iTunes, там же можно отключить автоматическое обновление.
С вашего счета будет взиматься плата за продление подписки в течение 24 часов до окончания текущего периода. С вашего аккаунта iTunes спишут сумму, когда покупка будет подтверждена.
Условия использования:
https://uplens.app/terms
Политика конфиденциальности:
https://uplens.app/privacy
Что нового
Версия 1.8.7
Привет!
В этом обновлении наша команда внесла небольшие исправления и улучшила производительность.
P.S. Если вам нравится Uplens, мы будем рады вашей оценке!
Оценки и отзывы
Всё понравилось!
Отличное приложение в котором есть всё, что надо! Крутые фильтры!
Ответ разработчика ,
Спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вам нравится Uplens 🤩
Рекомендую 👍
Самый лучший фоторедактор, очень удобный и простой в использовании.
Ответ разработчика ,
Спасибо за ваш отзыв! Мы очень рады, что вам нравится Uplens :)
Быстро и красиво
Можно отредактировать фото в пару кликов! Бесплатно можно редактировать 1 фото в день, спасибо разработчикам! Но я конечно не удержалась и купила )
Ответ разработчика ,
Добрый день! Спасибо за отзыв :)
Подписки
Конфиденциальность приложения
Разработчик MPGames указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.
Данные, используемые для отслеживания информации
Следующие данные могут использоваться для отслеживания информации о пользователе в приложениях и на сайтах, принадлежащих другим компаниям:
- Покупки
- Идентификаторы
Не связанные с пользователем данные
Может вестись сбор следующих данных, которые не связаны с личностью пользователя:
- Покупки
- Идентификаторы
- Данные об использовании
- Диагностика
Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее
Информация
- Провайдер
- MPGAMES LTD
- Размер
- 168,4 МБ
- Категория
- Фото и видео
- Совместимость
-
- iPhone
- Требуется iOS 14.0 или новее.
- iPod touch
- Требуется iOS 14.0 или новее.
- Языки
-
русский, английский
- Возраст
- 4+
- Copyright
- © 2022 MPGames LTD
- Цена
- Бесплатно
- Встроенные покупки
-
- Unlimited Plan 1 990,00 ₽
- Unlimited Plan 99,00 ₽
- Unlimited Plan 199,00 ₽
- Unlimited Plan 99,00 ₽
- Unlimited Plan 1 490,00 ₽
- Unlimited Plan 999,00 ₽
- Unlimited Plan 1 490,00 ₽
- Unlimited Plan 1 990,00 ₽