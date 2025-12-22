Hayat Finans
Türkiye’nin İlk Şubesiz Dijital Bankası Hayat Finans ile Tanışın! Hayat Finans Mobil ile bankacılık işlemleriniz her an elinizin altında. Şubeye gitmeden hesap açın, para transferi yapın, faturalarınızı ödeyin, döviz ve altın alım satımı gerçekleştirin. Üstelik tüm işlemlerinizi hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde tamamlayın. Tüm Finansal İşlemler Tek Uygulamada Birikim ve yatırımlarınızı tek yerden yönetin. Avantajlı finansman desteğiyle bireysel ihtiyaçlarınıza anında çözüm bulun. Avantajlı döviz kurlarıyla işlemlerinizi yapın, altın ve döviz alım satımı için anlık verilere ulaşın. Hisse senedi ve fon işlemlerinizi de kolayca gerçekleştirebilir, finansal piyasaları yakından takip ederek tasarruf etmeye başlayabilirsiniz. Hayat Finans uygulaması, tüm finansal ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüm sunar. 7/24 Ücretsiz Para Transferi FAST ile para transferlerinizi anında, kolayca ve ücretsiz yapın. EFT, havale ve fatura ödemelerinizi güvenle yönetebilirsiniz. Para transferi için karekod/QR oluşturabilir ve size gelen karekodu okutarak ücretsiz para transferi gerçekleştirebilirsiniz. Kart ve Hesap Yönetimi Artık Çok Kolay Tüm banka kartı ve hesap hareketlerinizi anlık görüntüleyin. Harcamalarınızı analiz edin, limit bilgilerinizi takip edin. Yeni kart başvurunuzu uygulama üzerinden yapın, banka kartınız kapınıza gelsin. Mobil bankacılık ile kart yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kolay Kullanım, Güçlü Güvenlik Dijital onay sistemiyle işlemlerinizi hızlı ve güvenli şekilde tamamlayın. Sade tasarımı ve akıcı ekran akışlarıyla bankacılık deneyiminizi kolaylaştırın. Hayat Finans, güvenliğinizden ödün vermeden dijital bir bankacılık deneyimi sunar. Hayat Finans Mobil ile Neler Yapabilirsiniz? • Şubeye gitmeden görüntülü görüşmeyle hesap açabilirsiniz. • Faturalarınızı zamanında, tek tıkla ödeyebilir kolaylıkla talimat verebilirsiniz. • İhtiyaçlarınız için uygun finansman seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. • Katılma hesabı açarak birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. • Karekod ile ödeme yapabilir veya ATM'lerden para çekebilirsiniz. • 7/24 ücretsiz para transferi gerçekleştirebilirsiniz. • Hisse senedi ve fon alım/satımı yaparak portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıran finansal çözümler için Hayat Finans Mobil’i hemen indirin. Güvenli, hızlı ve şubesiz dijital bankacılık deneyimi sizi bekliyor!
Türkiye'nin İlk Dijital Bankası Hayat Finans'ın bu güncellemesi; • Ekran iyileştirmeleri ve performans geliştirmeleri içermektedir. Uygulamamızı sizler için geliştirmeye devam ediyoruz.
